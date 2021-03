Volt voert zaterdag fietscampagne in Utrecht

Utrecht - Op zaterdag 6 maart voert de Utrechtse afdeling van Volt op de fiets een ‘Ga in gesprek met…’ campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. In teams van twee fietsen Volt vrijwilligers 10 verschillende routes door de stad om het gesprek aan te gaan met mensen op straat.

In één van de teams fietst ook de Utrechtse Tweede Kamer kandidaat Marieke Koekkoek (nummer 4 op de Volt kandidatenlijst) mee. Tijdens de fietstocht worden ook flyers en krijtverf ingezet om nieuwe kiezers te werven. In het verkiezingsprogramma staat onder andere dat Volt streeft naar een klimaatneutraal Nederland in 2040, gratis onderwijs, de Eurotrain en een daadkrachtig Europa.

De Utrechtse afdeling maakt zich sterk voor lokale problemen zoals het behoud van natuurgebied Amelisweerd en de aanpak van woningnood. Verder doet Volt op gemeenteniveau veel inspiratie op uit andere Europese landen, zoals de digitale overheid in Estland en burgerbudgetten uit Parijs en Antwerpen.