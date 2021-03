U Kiest bij RTV Utrecht

Utrecht - Wie vertegenwoordigt Utrecht de komende vier jaar in Den Haag? “Van 15 tot 17 maart gaan we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Welke Utrechtse politici zetten hun eerste stappen in Den Haag. En welke keren terug? Bij U Kiest op RTV Utrecht stellen wij veel regionale kandidaat-Kamerleden aan je voor. Vanaf woensdag 3 maart blikken wij op al onze media vooruit op de verkiezingen.”

In het Radio M Utrecht ochtendprogramma Utrecht is Wakker en op Bingo FM worden regionale kandidaten aan je voorgesteld. Want wat zijn de onderwerpen die zij, als ze gekozen worden, juist voor onze provincie belangrijk vinden? “Verder spreekt Jeroen Latijnhouwers iedere middag in het radioprogramma Utrecht komt Thuis over de politieke ambities, maar ook over het persoonlijk leven van kandidaten en natuurlijk over hun muzieksmaak.”

“In het dagelijkse nieuwsprogramma, UNieuws, op RTV Utrecht volgen we al het nieuws in aanloop naar de verkiezingen. Maar om nog beter te kunnen kiezen gaat presentatrice Caroline Geijsman vanaf woensdag 3 maart iedere werkdag live op YouTube en de Facebookpagina van RTV Utrecht in gesprek met regionale kandidaten. De politici reageren op wensen en kritiek van de kiezer in De Zeepkist. En hoe zit het met de kandidaten die net niet verkozen dreigen te worden? Dat horen we in het onderdeel Voor het land of over de rand. Verder gaan we de provincie in om te kijken of ons kiesgedrag veel veranderd is de afgelopen vier jaar.”

Wat opvalt is dat er veel Haagse ambitie is onder jonge politici. Op Instagram volgt RTV Utrecht deze jonge regiogenoten die niets liever willen dan volksvertegenwoordiger worden.

“Wil je rustig kunnen bekijken wat al die kandidaten willen met de toekomst van Nederland? Online vind je ons U Kiest dossier met daarin alle informatie over de regionale kandidaat-Kamerleden. De verkiezingsuitslagen zijn 17 maart online te vinden.”