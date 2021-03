ChristenUnie houdt online talkshow

Utrecht - In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vindt donderdagavond 4 maart een online talkshowavond plaats in Utrecht, georganiseerd door de lokale ChristenUnie. Landelijke en lokale politici gaan met maatschappelijk betrokken professionals in gesprek over het thema ‘De menselijke maat’.

Vanuit de politiek zijn staatsecretaris Paul Blokhuis, Tweede Kamer-kandidaat Mirjam Bikker en de Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen aanwezig. Medewerkers van onder meer de Voedselbank, stichting Present en het Leger des Heils brengen hun ervaringen en casussen in. Wat hebben de organisaties die in Utrecht actief zijn nodig aan landelijk beleid? En andersom worden landelijke politici aan de tand gevoeld over wat zij nastreven en hoe dat voor een stad als Utrecht problemen in ‘De menselijke maat’ oplost.

Het debat wordt geleid door journalist Rimme Mastebroek. Naast deze CU Talk komt er in Rotterdam en Den Haag ook een digitale CU Talk-editie. De CU Talk Online vindt in Utrecht plaats op donderdag 4 maart om 20.00 uur.

Inschrijven kan via het aanmeldformulier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOtCKH_1STknfYq32Njmf1524grl8XZMccXP8DICPEC7vsZw/viewform.