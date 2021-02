Start JobHulpMaatje-groepen

Utrecht - “Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Wil je graag hulp bij de zoektocht naar werk dat echt goed bij je past? Dan kun je bij ons terecht! Wij helpen je graag, door naar je te luisteren en naar je talenten te kijken. Samen zullen we ontdekken hoe je de zoektocht naar werk het beste kunt aanpakken. In maart en april starten we twee gratis online JobGroups in Utrecht.”

Een JobGroup bestaat uit 7 bijeenkomsten in kleine groepen. “Twee JobGroupleiders begeleiden jou en de andere deelnemers van jouw groep. Het mooie is dat de mensen die meedoen aan de groep elkaar ook goed kunnen helpen. Je zult zien dat je er niet alleen voor staat. Als je hierna nog hulp kunt gebruiken, kunnen wij je één op één verder helpen. Wat gaan we doen? We beginnen met een gesprek. Daarin leren een JobGroupleider en jij elkaar vast kennen. Daarna komen er 7 online bijeenkomsten met jouw groep. Op deze momenten zullen we belangrijke vragen bespreken. Wie ben jij? Wat kun jij? Wat wil jij? En als je dit weet, hoe vertaal je dit naar een baan? Hoe kun je die baan vinden? Hoe presenteer jij jezelf? Al deze vragen zullen wij één voor één samen behandelen.”

De eerste online JobGroup begint met een gesprek op vrijdag 5 maart. De eerste groepsbijeenkomst is op vrijdag 12 maart. De tweede JobGroup begint met een gesprek op woensdag 7 april. De eerste groepsbijeenkomst is op woensdag 14 april. Beide groepen zijn in de ochtend en starten om 09.30 uur. “Wil je meedoen? Meld je dan bij ons aan. Wij zullen daarna contact met je opnemen om kennis te maken. Je kan je aanmelden of meer informatie vinden via de website: https://jobhulpmaatje.nl/aanmelden. Je kan ook mailen of bellen met Gerard van Barneveld via info@jobhulpmaatje030.nl of 06-51275705. We hopen dat je er bij bent, want samen komen wij verder!”