Jongerenlijn ‘Genderpraatjes’ gelanceerd voor transgender jongeren

Utrecht - “Bang, eenzaam en alleen. Duizenden jongeren die transgender, non-binair of zoekend zijn zullen deze gevoelens herkennen. Met de lange wachtlijsten in de transgenderzorg staan zij nog meer in de kou. Maar vanaf 1 maart staan deze jongeren er niet langer alleen voor, dankzij de nieuwe unieke hulplijn Genderpraatjes.nl. Hier kunnen zij - volledig anoniem - elke doordeweekse middag van 15:00 tot 17:00 uur met hun vragen, problemen en zorgen terecht bij getrainde ervaringsdeskundigen.”

De jongerenlijn Genderpraatjes richt zich hoofdzakelijk op jongeren van 12-25 jaar die transgender, non-binair, of nog zoekend zijn. Deze jongeren vinden tot nu toe weinig aansluiting bij bestaande hulplijnen en informatiebronnen. “Genderpraatjes is uniek omdat jongeren altijd iemand treffen die ervaringen met de beller kan delen. Juist voor jongeren die kampen met problemen of onderwerpen die zij in hun omgeving niet kwijt kunnen staat de jongerenlijn klaar.”

De ervaringsdeskundigen achter Genderpraatjes.nl hebben actuele en betrouwbare kennis van de transgenderzorg. “Deze zorg is momenteel sterk in beweging, bijvoorbeeld door opkomst van nieuwe zorgaanbieders en ontwikkelingen die wachttijden beïnvloeden. Daardoor is het voor jongeren extra moeilijk om de weg te vinden in de bestaande transgenderzorg. Ook daar is de hulplijn voor.”

De jongerenlijn Genderpraatjes krijgt veel steun vanuit de LHBTI+ gemeenschap. “Zo spreken verschillende transgender- en non-binaire influencers die populair zijn onder jongeren zich positief uit over de hulplijn. Zo zegt schrijver en podcast-maker Nanoah Struik over de hulplijn: ‘Ik denk dat als ik vroeger zo’n plek had gehad waar ik mijn vragen kon stellen dat het mij veel minder tijd had gekost om mijn genderidentiteit te vinden. Ik heb me heel lang raar en belachelijk gevoeld omdat ik niet wist wat er met mij aan de hand was’. Ook YouTuber en muzikante Alice Olsthoorn beaamd dit: ‘Ik weet zelf dat ik heel erg veel moeite heb gehad aan het begin van mijn transitie met alle informatie vinden. Ik was 16 jaar oud en ik moest zoeken op vreemde forums in het Engels.”

Demissionaire staatssecretaris Paul Blokhuis deelt eveneens zijn enthousiasme in een videoboodschap: ‘Ik ben heel blij dat deze hulplijn er nu is. Het delen van je problemen, je onzekerheden en je vragen kan verlichting brengen. Dat biedt steun en brengt je misschien wel bij antwoorden op vragen die je hebt’.Genderpraatjes.nl wordt mogelijk gemaakt door Transgender Netwerk Nederland en Transvisie en met financiële steun van het ministerie van VWS.

Meer informatie over de hulplijn vind je op www.genderpraatjes.nl. De hulplijn bellen kan op (085) 303 76 80.