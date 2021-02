Extinction Rebellion met protest op Jaarbeursplein

Utrecht - Op vrijdag 26 februari houdt Extinction Rebellion (XR) coronaproof acties om in de aanloop naar de verkiezingen aandacht te vragen voor de klimaat- en ecologische crisis.

“Op het Jaarbeursplein is er van 9.00 tot 11.00 uur een creatieve, legale demonstratie waarbij iedereen welkom is. De actie op het Jaarbeursplein krijgt een informele, gemoedelijke sfeer, met live optredens, kunst en een plek om te knutselen. Neem karton mee.”

Op andere plekken in Utrecht is er tussen 9.00 en 12.00 uur een zwermende blokkade, waarbij XR-rebellen door de stad zullen lopen en verschillende straten zullen blokkeren. “De zwermende blokkade zal vreedzaam, creatief en disruptief zijn. Iedereen draagt mondkapjes en houdt anderhalve meter afstand.”

“Van 26 februari t/m 16 april is de Lenterebellie, waarbij XR in opstand komt voor het leven. Het kabinet 2021-2025 is het laatste kabinet dat het tij kan keren. Daarom zijn de komende verkiezingen zo belangrijk! XR eist dat politiek en media eerlijk communiceren over de klimaat- en ecologische crises waarin wij leven, en dat de overheid de noodtoestand uitroept.”

“Terwijl de leefbaarheid voor mens en dier bedreigd wordt door de gevolgen van de klimaat- en ecologische crises, blijft de overheid stil. Zij weigert eerlijk te zijn over het gevaar waar wij ons in bevinden. Het nieuwe kabinet moet eindelijk doen wat nodig is om de klimaatcrisis tegen te gaan.”