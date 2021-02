Lister en Handjehelpen: meer dan 50 matches

Utrecht - Lister, zorgorganisatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, en vrijwilligersorganisatie Handjehelpen verzorgden in 2020 – ondanks de beperkende coronamaatregelen – 51 matches tussen hulpvragers met een psychische kwetsbaarheid en vrijwilligers die hen een steuntje in de rug kunnen bieden.

De organisaties werken al sinds 2018 samen onder de noemer ‘De kracht van samen’ en juist in coronatijd bleek die samenwerking van grote waarde. Lister biedt hulp en begeleiding aan mensen met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig wonen.

Handjehelpen koppelt vrijwilligers aan díe cliënten van Lister die maar weinig de deur uitkomen en geen tot weinig sociale contacten hebben.

Tijdens de lockdownperiodes werkten de coördinatoren en vrijwilligers van Handjehelpen vanuit huis en de fysieke bezoeken van een maatje aan hun hulpvrager kwamen stil te liggen. De ambulant begeleiders van Lister werkten zoveel mogelijk ‘live’, zo maakten zij wandelingen met cliënten of stapten samen op de fiets. Beide organisaties zochten samen naar alternatieve manieren van ondersteuning. Zo bleven vrijwilligers in contact met hun maatje door (beeld)bellen, samen boodschappen doen, de hond uitlaten en te koken voor elkaar.

Inmiddels zoeken zij elkaar, daar waar mogelijk en de richtlijnen het toelaten, weer op. Er gaat niets boven elkaar in het echt ontmoeten. Irene Vreugdenhil, persoonlijk begeleider bij Lister: “Mijn cliënt fleurt er helemaal van op. Ze is inmiddels helemaal vertrouwd met haar vrijwilliger en ze spreken om de week met elkaar af. Mijn cliënt was eerst wat bang en afwachtend, maar durft nu veel meer. Ze probeert nu nieuwe dingen uit en dat is echt geweldig. Ze gaan samen op pad, de één met de scootmobiel, de vrijwilligster op de fiets ernaast”.