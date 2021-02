Pubquiz voor het goede doel: Handjehelpen

Utrecht – Op vrijdagavond 26 februari houdt vrijwilligersorganisatie Handjehelpen in samenwerking met Pepe’s Pubquiz een online thuisquiz. De opbrengst komt ten goede aan buurtgenoten die leven met een beperking. Het idee is simpel: een leuke, verbindende avond in tijden van lockdown, avondklok en beperkte sociale contacten voor iedereen. Deelname is gratis. “Natuurlijk zijn donaties welkom. Met de opbrengst kan Handjehelpen nog meer eenzame en kwetsbare mensen aan een maatje helpen. Dat is zeker nu van groot belang.”

De vrijwilligers en stagiairs en Handjehelpen zetten zich in voor kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Het aantal mensen dat zich bij Handjehelpen aanmeldt voor hulp groeit. Ook door corona hebben steeds meer kwetsbare mensen behoefte aan een maatje. Met de organisatie van Pepe’s Pubquiz voor het goede doel hopen we meer mensen bekend te maken met Handjehelpen, nieuwe vrijwilligers te vinden en nog meer mensen te kunnen helpen. Boven alles staat natuurlijk een leuke avond voor iedereen!

“Pepe’s Pubquiz, de leukste PubQuiz organisatie van Nederland, verzorgt de quiz. Deze is algemeen van insteek en voor iedereen; je hoeft dus niet bekend te zijn met Handjehelpen en je niet aan te melden. We hopen natuurlijk op een zo groot mogelijk aantal deelnemers. Zet daarom deze datum alvast in je agenda en nodig al je vrienden en familie uit om mee te doen!”

“Aanvang is om 20:00 uur en je kunt vanaf 19.30 uur terecht op de livestream op het YouTube kanaal van Pepe’s pubquiz. Ga daarvoor naar YouTube, tik ‘Pepe’s Pubquiz’ in, scroll naar beneden en klik op de afbeelding van Handjehelpen Thuisquiz. De quizpresentatoren leggen duidelijk uit hoe het werkt en stellen de vragen in beeld. Je geeft antwoord via een tweede scherm of via je telefoon. Echt iedereen kan het!”

“Handjehelpen gelooft in een samenwerking waarin mensen zich inzetten voor elkaar. De vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen ondersteunen kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Wij zijn er ook voor (overbelaste) mantelzorgers. Handjehelpen zorgt voor de juiste match en biedt ondersteuning en begeleiding. Voor deze hulp is geen indicatie nodig. Handjehelpen bestaat meer dan veertig jaar en is actief in zeventien gemeenten in en rondom Utrecht en Amsterdam.”