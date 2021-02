Weekendwerkzaamheden A2 Leidsche Rijntunnel

Utrecht - Rijkswaterstaat werkt in twee opeenvolgende avonden en nachten in het weekend van vrijdag 26 tot zondag 28 februari aan de A2 Leidsche Rijntunnel in Utrecht.

Het betreft een vervanging van hardware en een update van software van de tunnel. Hierdoor is de Leidsche Rijntunnel van vrijdag 26 tot zaterdag 27 februari van 21.00 tot 09.00 uur in zuidelijke richting (Amsterdam richting ‘s-Hertogenbosch) in zijn geheel afgesloten. Van zaterdag 27 tot zondag 28 februari van 21.00 tot 09.00 uur is de tunnel in noordelijke richting (‘s-Hertogenbosch richting Amsterdam) volledig afgesloten. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Vrijdag 26 tot zaterdag 27 februari Van vrijdag 26 februari 21.00 uur tot zaterdag 27 februari 09.00 uur zijn de tunnelbuizen (hoofd- en parallelbaan) van de Leidsche Rijntunnel in zuidelijke richting (Amsterdam richting ’s-Hertogenbosch) in zijn geheel afgesloten. De A2 is volledig afgesloten tussen aansluiting Maarssen (afrit 6) en aansluiting Utrecht-Langerak (afrit 8).

Omleidingen en adviesroutes richting Den Bosch en Breda:- Verkeer vanaf Amsterdam richting Den Bosch en Breda wordt bij knooppunt Holendrecht (A2/ A9) omgeleid via de A9, A1 en A27.- Verkeer vanaf Amsterdam-oost richting Den Bosch, Breda en Utrecht wordt bij knooppunt Diemen (A1/ A9) omgeleid via de A1 en A27.- Verkeer vanaf Almere richting Den Bosch, Breda en Utrecht wordt bij knooppunt Muiderberg (A6/ A1) omgeleid via de A1 en A27.- Bij de A2 Maarssen wordt verkeer komende uit Amsterdam richting Den Bosch, Breda, Rotterdam, Arnhem en Utrecht-zuid omgeleid via de N230 en A27.- Verkeer met bestemming ziekenhuis St. Antonius wordt vanaf afrit A2 Maarssen (6) omgeleid met letter ‘H’.

Zaterdag 27 februari tot zondag 28 februari Van zaterdag 27 februari 21.00 uur tot zondag 28 februari 09.00 uur zijn de tunnelbuizen (hoofd- en parallelrijbaan) van de Leidsche Rijntunnel in noordelijke richting (‘s-Hertogenbosch richting Amsterdam) in zijn geheel afgesloten. De A2 is volledig afgesloten tussen knooppunt Oudenrijn en aansluiting Utrecht-Leidsche Rijn Centrum (afrit 7).

Omleidingen en adviesroutes richting Amsterdam, Breukelen en Maarssen:- Verkeer vanaf A27 uit Breda en A2 uit Den Bosch wordt bij knooppunt Everdingen (A2/ A27) omgeleid via de A27. Verkeer richting Maarssen en Breukelen rijdt via de A27 en N230, verkeer richting Amsterdam via de A27 en A1.- Verkeer vanaf A12 uit Den Haag en A2 uit Den Bosch wordt bij knooppunt Oudenrijn (A2/A12) omgeleid via de A12 en A27. Verkeer richting Maarssen en Breukelen rijdt via de A27 en N230, verkeer richting Amsterdam via de A27 en A1.- Verkeer vanaf A12 uit Arnhem en A27 uit Breda wordt bij knooppunt Lunetten (A12/ A27) omgeleid via de A27. Verkeer richting Maarssen en Breukelen rijdt via de A27 en N230, verkeer richting Amsterdam via de A27 en A1.- Verkeer vanaf A28 uit Amersfoort wordt bij knooppunt Rijnsweerd (A28/ A27) omgeleid via de A27 richting Hilversum. Verkeer richting Maarssen en Breukelen rijdt via de A27 en N230, verkeer richting Amsterdam via de A27 en A1.- Verkeer met bestemming ziekenhuis St. Antonius wordt vanaf afrit A12 Nieuwegein (16) omgeleid met letter ‘H’.

Hulpdiensten kunnen bij spoed met gepaste snelheid het werkvak passeren. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Door onvoorziene omstandigheden kunnen werkzaamheden worden uitgesteld.

Tevens vindt er van maandag 1 tot en met vrijdag 5 maart in de avonden en nachten van 22.00 uur tot 05.00 uur regulier onderhoud plaats aan en in de directe omgeving van de Leidsche Rijntunnel. Er is dan per rijrichting 1 tunnelbuis beschikbaar voor het verkeer. De extra reistijd is dan maximaal 10 minuten.

“Bij deze werkzaamheden wordt, zoals overal in Nederland, gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat afstand wordt gehouden en minder mensen en materieel tegelijkertijd op een wegdeel worden ingezet. De hinder voor het verkeer wordt echter tot een minimum beperkt.”