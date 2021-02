Nederlands comedy festival gaat online

Utrecht - Het Utrecht International Comedy Festival (UICF) vindt dit jaar geheel online plaats. Van 19 februari tot 17 maart kunnen festivalgangers meer dan meer dan twintig live shows meemaken. De meeste streams worden uitgezonden vanuit een speciaal gebouwde studio in het oude Tivoli-complex in Utrecht. Daarnaast zijn er voorstellingen van buitenlandse comedians vanuit onder meer Londen, Dublin, New York en Los Angeles.

Volgens artistiek leider Jeroen Pater wegen de online mogelijkheden ruimschoots op tegen de beperkingen, zoals het gemis van live publiek:“Sommige dingen worden juist makkelijker. Mensen hoeven niet meer naar Utrecht te komen, ze hoeven zelfs hun huis niet uit en we kunnen een wereldwijd comedypubliek aanspreken. De kaartjes zijn ook nog goedkoper. Je moet alleen niet verwachten dat het dezelfde ervaring is als een live show. Dit juist een kans om iets heel nieuws te beleven.”

Niettemin heeft het UICF lang gewacht voordat het de hoop op fysieke bezoekers liet varen. “Begin januari werd het duidelijk dat de kans op live publiek echt nihil was.”, aldus Edo Berger, programmeur van het festival. “Toen zijn we helemaal vanaf nul begonnen met het opzetten van het festival. Je moet namelijk niet dezelfde zaalshows die je gepland had willekeurig online uitzenden.’

De festivalkalender bevat een aantal shows die gebonden zijn aan de actualiteit, zoals een avond rond de Tweedekamerverkiezingen van cabaretier en politicoloog Teun van den Elzen. Patrick Meijer, stadscomedian van Utrecht, brengt de Oudegrachtconférence, een Utrechtse state of the union. Ironisch genoeg is de meest experimentele voorstelling degene die het meest lijkt op een klassieke pre-corona comedy night: een virtual reality show, waarbij mensen via een 3D-bril een live kunnen bijwonen vanuit een digitale comedy club.