Op weg naar Pasen met Geertekerk

Utrecht - “Pasen is het feest van de opstanding. De bedoeling is dat er in de week voor Pasen een aantal meditatieve momenten wordt georganiseerd waarin deze kruisweg staties centraal staan. Maar dan niet de klassieke schilderijen uit de kunstgeschiedenis, maar gemaakt door mensen van deze tijd. Op woensdagavond 17 februari, het begin van de Vastentijd, is er een bijeenkomst in de Geertekerk waarin de teksten bij de kruiswegstaties klinken, begeleid door passende muziek. Kunstenares Rita Camphuijsen begeleidt dit project.”

“Na de startbijeenkomst kunt u thuis aan de slag te gaan. Rita Camphuijsen biedt op 20 en 27 februari ook nog een workshop aan in haar atelier in De Bilt. 27 maart worden de doeken ingeleverd en wordt de ‘expositie’ in de Geertekerk voorbereid. Er zijn geprepareerde schilderdoeken beschikbaar. Er wordt vanuit gegaan dat u zelf de materialen hebt of koopt. Mochten de kosten een probleem zijn, dan kunnen we daar een mouw aan passen. Aanmelden zo spoedig mogelijk via cursussenkomuitdeverf@gmail.com. Iedereen kan meedoen.”

“In de Geertekerk huist een remonstrantse gemeente. Remonstranten kennen geen leerregels of dogma’s; zij leggen de nadruk op een persoonlijk geloof. Niemand kan hen voorschrijven hoe zij moeten denken over God of wat zij moeten of mogen geloven.”