Bomen in het nieuwe Zocherpark

Utrecht - Het weer zat even niet zo mee de laatste tijd. Eind november was men voortvarend begonnen met het planten van bomen in het nieuw gecreëerde deel van het Zocherplantsoen nabij het Willemsplantsoen. Tussentijds was het van tijd tot tijd te drassig, maar nu is men dan toch klaar met de bomen aldaar, en wel op zo’n moment dat men het resultaat de afgelopen week middels een mooi in de sneeuw opgenomen filmpje kon presenteren.

Door Paul Hustinx

In het filmpje vertelt de coördinator van het Zocherpark Wim Horst hoe men in de geest van Zocher te werk is gegaan bij de inrichting van het plantsoen. Zo heeft men een groep cipressen - ‘daar was Zocher dol op’ - aangevuld met jonge exemplaren zodat er geen gaten vallen wanneer de oudere het niet meer volhouden. Ook is er in lijn met Zocher bewust voor gekozen ook het jaar rond groenblijvende naaldbomen te plaatsen, in dit geval de zwarte den, want ‘Zocher wilde in de winter geen saai park hebben’. Deze zijn tevens sneeuw- en vorstbestendig.

Voor de biodiversiteit heeft men bij de bloeiende bomen bewust voor enkelbloemige varianten gekozen, omdat die ook voedsel geven voor de hommels en de bijen. Een schietwilg moet voor de gewenste afwisseling zorgen op de singeloever. Ook zijn er bloemenweiden ingezaaid die in mei en juni tot bloei zullen komen.

In totaal krijgt het gebied 37 nieuwe bomen. Vier ervan worden nog geplant als binnenkort het wandelpad voorbij hotel Karel V wordt aangepakt. Maar ook dat is nog niet alles: er komen ook nog heesters en rhododendrons. Verder worden er nog 16 platanen geplant tegenover TivoliVredenburg, op het talud en langs de Catharijnesingel. En in maart krijgt de Marga Klompébrug haar definitieve inrichting.