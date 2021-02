Geen gemeentelijke woningcorporatie

Utrecht - Wordt het geen tijd voor een gemeentelijke woningcorporatie nu de markt er niet in slaagt voldoende betaalbare sociale huurwoningen op te leveren? Dit is wel eens vaker geopperd vanuit sommige raadsfracties, maar werd nu door PvdA, SP, Student&Starter en PvdDieren rechtstreeks aan wethouder Diepeveen voorgelegd. Deze was het ermee eens dat de opgave voor het realiseren van voldoende sociale huur uitermate urgent is.

Door Paul Hustinx

Volgens de wethouder klopt de suggestie dat woningcorporaties geprivatiseerd zijn niet helemaal. Wel zijn ze, ook de vroegere gemeentelijke woningbedrijven, verzelfstandigd, maar met een wettelijke wederkerige relatie met de gemeente waarbij gedeelde doelstellingen middels prestatieafspraken worden geborgd en de gemeente garant staat voor leningen.

Het oprichten van een gemeentelijke organisatie is niet per se de beste oplossing, aldus de wethouder. Energie, tijd en geld zouden dan teveel gaan zitten in systeemaanpassingen en kunnen dan niet worden besteed aan het bouwen van woningen. De situatie in Utrecht is volgens Diepeveen heel anders dan in Amsterdam, waar de gemeente in de verkoop gezette huurwoningen wil overkopen. Zo is de verkoop van huurwoningen al flink teruggeschroefd. Wel wil hij de raad informeren over Amsterdams onderzoek naar mogelijkheden afgestoten corporatiewoningen op te kopen.

Volgens raadslid Isik (PvdA) is 12 jaar wachttijd en een onbetaalbare woning niet echt een invulling van de gemeentelijke plicht ‘haar onderdanen te huisvesten’.