Ook onderzoek naar rechtsherstel Roma en Sinti

Utrecht - Hoe snel kan de situatie veranderen. Enkele weken geleden werd er bij de stemming over het beschikbaar stellen van een geldbedrag aan de Joodse gemeenschap in Utrecht als erkenning voor de kille ontvangst van degenen onder hen die na WO II terugkeer gegeven was, nog geërgerd gereageerd op het voorstel van partij DENK om iets gelijksoortigs voor te bereiden voor de Roma en Sinti.

Door Paul Hustinx

Het werd als ongepast bestempeld om dit te berde te brengen op een moment dat men gezamenlijk specifiek wilde stilstaan bij lot en behandeling van de Utrechtse Joden. Burgemeester Dijksma bracht toen ook nog in dat de situatie voor Roma en Sinti enigszins anders ligt, omdat het een zich verplaatsende gemeenschap zou zijn en er landelijk al aan een regeling werd gewerkt. Impliciet leek ze hiermee te suggereren dat een specifiek lokale toenadering tot deze groep minder voor de hand lag. De motie van DENK hierover kreeg alleen de steun van de Partij voor de Dieren.

Sindsdien is er wel het een en ander gebeurd. De burgemeester werd door de Roma- en Sintigemeenschap bekritiseerd voor haar opmerkingen en ook uit de raad klonken opmerkingen dat het zo bot niet was bedoeld. Daarom diende DENK afgelopen week alsnog een motie in met het verzoek om een onderzoek naar de behandeling van Roma en Sinti na de oorlog dat als bij de Joden zou kunnen uitmonden in een vorm van ‘rechtsherstel’. De burgemeester sprak zich ditmaal onomwonden vóór uit en had al contact gelegd met een onderzoeker met een vergelijkbare opdracht in Den Haag. Zij wilde haar uiterste best doen om de betreffende gemeenschappen, die veelal meerdere vertegenwoordigers hebben, zo ‘inclusief’ mogelijk te benaderen. Ook de raad stemde deze keer zonder morren unaniem vóór.