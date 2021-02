Raad akkoord met krediet Westelijke Stadsboulevard

Utrecht - De gemeenteraad ging afgelopen week in meerderheid (naast de coalitie ook PvdA, PvdD en S&S) akkoord met het reserveren van het benodigde geld voor de aanleg van de Westelijke Stadsboulevard, het stadsringdeel van de Pijperlaan tot en met de Marnixlaan.

Door Paul Hustinx

Echter, dit ook niet geheel zonder zorgen. Verschillende partijen wezen erop dat het nog allerminst zeker is dat de hoeveelheid verkeer ook zoals bedoeld kan worden teruggedrongen. Voor de SP was dit reden om het hele plan toch niet te steunen, want ‘helpt het nou, krijg je nou waar voor je euro’s’? De partij vreesde ook dat het veel duurder zal uitpakken dan begroot. De PvdA wilde een nieuwe afslag naar de snelwegen aanleggen om het verkeer zo snel mogelijk de stad uit te kunnen leiden. Andere partijen herinnerden er echter aan dat dit lijkt op de eerder voorgestelde ‘spoorlaan’ die volgens onderzoek juist extra verkeer zou aantrekken.

Wethouder Van Hooijdonk wees erop dat zo’n extra route, overigens technisch niet zomaar inpasbaar, ook automatisch inkomend verkeer met zich meeneemt. Maar zij moest erkennen dat er nog ‘een spanningsveld’ blijft aangaande de ambities voor verkeersreductie op deze binnenring. Het blijft ‘voortdurend balanceren’, maar met ‘intelligent sturen’ hoopt zij veel te kunnen oplossen. Niettemin is het voorliggende plan wel wat er moet gebeuren, vond zij, ook in het kader van leefbaarheid en groen, waar ook bewoners veel waarde aan hechten: ”er komen zes voetbalvelden groen bij”. De VVD wilde nu nog niet al het geld voor de stadsboulevard vrijgeven, omdat zij liever eerst voldoende bijeen spaart voor de ongelijkvloerse kruisingen in de Noordelijke Randweg (NRU).

De partij wilde ook de parkeerplaatsen langs de oostelijke ventweg van de Cartesiusweg overeenkomstig de wens van omwonenden nog niet verplaatsen naar de hoofdrijbaan zolang deze parallelweg nog niet tot fietsweg is omgebouwd. Een motie om dit na overleg met bewoners te regelen kreeg een meerderheid, inclusief de steun van coalitiepartij D66. De wethouder wees ook op argumenten vóór parkeerplaatsen langs een hoofdrijbaan: dat heeft een snelheidsremmend effect. Om die reden zag GroenLinks liever een open gesprek met omwonenden. Over de inrichting van de voorrangskruisingen op het traject wordt vooraf om een second opinion gevraagd om debacles als bij de ’t Goylaan te voorkomen.