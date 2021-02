Hoe energiezuinig zijn woningen in Utrecht?

Utrecht - Woningen in Utrecht hebben een relatief hoog energieverbruik, dat blijkt uit onderzoek van www.energielabelprijzen.nl dat de gegevens van Klimaatmonitor Nederland analyseerde. Op dit moment heeft 59,1 procent van de woningen een geldig energielabel. Daarvan beschikt 64,3 procent over een ‘groen’ label (A, B of C). Dat is minder dan het landelijke gemiddelde van 70 procent.

Op dit moment heeft 64,3 procent van de woningen in Utrecht een groen energielabel. Dat betekent dat deze woningen beschikken over een label A, B of C. Deze woningen hebben een redelijk tot zeer laag energieverbruik dankzij een zuinige HR-ketel, goede isolatie en eventueel zonnepanelen. Landelijk gezien heeft 70 procent van de woningen een groen energielabel. Hiermee scoort Utrecht minder goed ten opzichte van de rest van Nederland. 26.792 woningen (29,5 procent) hebben zelfs het meest zuinige energielabel A, landelijk is dat 24 procent.

Het meest voorkomende energielabel in Utrecht is label A (en A+ ++). 3.926 woningen (4 procent) hebben het meest onzuinige energielabel G, landelijk gezien is dat 4 procent. Vanaf 2008 is het definitief energielabel verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een woning. Per 1 januari 2021 moeten woningeigenaren een afspraak maken met een energieadviseur.