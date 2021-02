‘Kaartjes’ voor mensen met cruciale beroepen

Utrecht - In deze coronatijd werken vele mensen in cruciale beroepen keihard om de samenleving draaiend te houden: zorgverleners, leraren, boa’s, jongerenwerkers, buurteamwerkers en afvalophalers.

Door Paul Hustinx

Velen van hen ‘worstelen om de moed erin te houden’, vinden alle partijen in de raad. Daarom stellen zij, op initiatief van D66, voor om een publiekscampagne te beginnen in sociale media, kranten en abri’s, zodat iedereen kan zien wat deze mensen doen, en vervolgens de mogelijkheid krijgt een blijk van waardering over te brengen. Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen door een kaartje aan het Stadskantoor dat de gemeente dan weer doorstuurt naar de verschillende ‘frontwerkers’.

Burgemeester Dijksma zag het idee onmiddellijk zitten, prees de raadsbrede steun ervoor en beloofde alle medewerking. Zij wilde graag met een aantal raadsleden bekijken hoe het idee verder kan worden uitgewerkt. Wel wist zij niet of het realistisch was als het stadskantoor zou worden bedolven onder kaartjes die de gemeente dan zou moeten rondsturen, maar ‘daar valt ongetwijfeld een betere invulling voor te vinden’. “Als we nou samen aan de slag gaan, dan komt het helemaal goed met dit goede voorstel”, aldus burgemeester Sharon Dijksma.