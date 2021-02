FC Utrecht 50 jaar: reconstructie van roerige episode

Utrecht - “FC Utrecht bestaat vijftig jaar. Mooie club, roemrucht verleden.” Op 4 maart verschijnt het boek ‘Utregse toestanden, Een koningsdrama in de Galgenwaard’ door journalist Rob van Scheers.

”Vanwege financieel wanbeleid is FC Utrecht meerdere keren langs de rand van de afgrond gescheerd. In 2007 bereikte de zogeheten Phanos-affaire zijn dieptepunt. Hoofdsponsor Phanos – projectontwikkelaar – had grote plannen met de club: nieuw stadion langs de A2, verdubbelde begroting, en appartementen op de plek van de huidige Galgenwaard. Een deel van de fanatieke aanhang zag het wel zitten, maar de gemeente oordeelde: té ambitieus. Met name de Raad van Commissarissen moest het vervolgens ontgelden. Er volgde een heuse machtsstrijd: rechtszaak, bedreigingen, een ad interim voorzitter voor vier dagen, nachtelijk overleg op het stadhuis, de chaos was compleet.”

Journalist Rob van Scheers reconstrueert de toestanden nauwgezet, op basis van interviews met betrokkenen en grondig archiefonderzoek. “Utregse toestanden is een objectief, bloedstollend en uniek boek dat zich ook ver buiten Utrecht met rode oortjes laat lezen. Als een case study: overal waar ambitie en geldgebrek binnen het betaalde voetbal elkaar kruisen breekt vroeg of laat het oproer uit. Al maakten ze het in Utrecht destijds wel heel bont.”

Rob van Scheers (1959) is cultuurreporter voor het weekblad Elsevier en de Volkskrant, en auteur van zestien boeken, waaronder de biografie van cineast Paul Verhoeven en De grote parade. Met een verhaal over producer Cosimo Matassa won hij de Jip Golsteijn Prijs 2010. Samen met Ronald Giphart schreef hij de bestseller Kuipkoorts. Van Scheers is een geboren en getogen Utrechter en in 2018 publiceerde hij Oorlog in de 16. Het succes van de Utrechtse voetbalschool.