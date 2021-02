Leegstand binnenstad aanpakken

Utrecht - Het huidige beeld van de binnenstad met de vele leegstaande panden stemde de PvdA en D66 niet echt vrolijk, zeker omdat ze ook regelmatig berichten ontvangen van winkels die aankondigen bij de eerstvolgende afloop van een huurtermijn ook te zullen sluiten.

Door Paul Hustinx

Kan het college niet iets doen waardoor de panden toch op een of andere wijze in gebruik blijven en de binnenstad haar levendigheid niet verliest, wilden de partijen weten. Ze denken zelf aan ruimte voor startende ondernemers of kunstenaars, het aanbieden van aanloophuur of het verder faciliteren van wonen boven winkels.

Wethouder Verschuure antwoordde de zorgen te delen en er met de G6 aandacht voor te hebben gevraagd bij het Rijk. Ook onderhoudt hij contact met vastgoedondernemers en bedrijfsmakelaars om samen naar oplossingen te zoeken. Het toevoegen en mengen van functies is een van de denkrichtingen. Er wordt nu een analyse gemaakt van de situatie en in maart volgt een eerste Plan van Aanpak. Hiervoor worden ook experts geraadpleegd en er wordt over zowel de korte als de lange termijn nagedacht. De werkwijze bouwt voort op een al bestaande bezinning op de gevolgen van de toenemende digitalisering voor het winkelbestand.

De wethouder benadrukte dat de gemeente dit niet alleen, zonder medewerking van de pandeigenaren, kan aanpakken en zei open te staan voor ideeën en initiatieven uit de stad. Flexwerkplekken zoals Student&Starter inbracht worden niet uitgesloten, maar de wethouder denkt in eerste instantie aan zaken die een vitaal winkelgebied opleveren. Echter, hier en daar een andere bestemming voor een winkelpand is niet ondenkbaar.