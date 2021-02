Eerste padelcompetitie van Utrecht

Utrecht - Terwijl vrijwel alle sportclubs en -competities afgelast zijn, is de Play Padel Club afgelopen maanden druk bezig geweest om in Utrecht een supermoderne padelclub te bouwen. “Inmiddels staan de banen er prachtig bij, hangen de netten strak en worden de laatste voorbereidingen getroffen.”

“Omdat wij niet meer kunnen wachten om alle sportievelingen uit Utrecht en omstreken te ontvangen, zijn wij alvast begonnen met het organiseren van een ultieme padelervaring. Deze ervaring komt in de vorm van een vijf week durende competitie met een bijzondere opzet, waarbij jij met je teamgenoten namens de Play Padel Club het zal opnemen tegen diverse andere clubs. Om goed voorbereid te beginnen verzorgen onze trainers een uitgebreide training inclusief toernooi. Hieronder wordt alle benodigde informatie verder toegelicht.”

Het is nu mogelijk om samen met twee vrienden en/of vriendinnen je in te schrijven voor de Triple Double Competitie. Deze competitie kent een speciale opzet, met als doel om het zo leuk en competitief mogelijk te maken voor elk niveau.



Ten eerste verandert per wedstrijd de teamindeling, zodat alle drie de spelers aan het eind van de dag één keer met elkaar een wedstrijd gespeeld hebben. Daarnaast is de competitie ook compleet gemixt op het gebied van man/vrouw. Om te garanderen dat elk team in staat is om elke week een volledig team te leveren, is het mogelijk om twee reservespelers in te schrijven. Een team bestaat dus uit drie kernspelers en heeft de optie voor nog twee reservespelers.



Per zondag speel je drie wedstrijden tegen teams op jullie eigen niveau. De eerste speeldag vindt plaats op 11 april en loopt door tot eind mei. Teams worden op basis van ervaring met racketsport ingedeeld in drie klassen, waardoor het voor beginners ook een leuke en competitieve ervaring zal zijn.

“Natuurlijk vinden wij van Play Padel Club het belangrijk dat iedereen goed voorbereid aan de competitie begint. Om dit te garanderen wordt er op 4 april een training/toernooi dag georganiseerd. Tijdens dit drie uur durende programma zal je, onder begeleiding van onze toptrainers, alle benodigde adviezen en tips & tricks om goed voorbereid te beginnen aan de competitie. Tevens wordt hier ook bepaald op welk niveau het team de meest competitieve padelervaring zal hebben.”





Om duidelijk herkenbaar te zijn als Play Padel Club én het elke zondag als best geklede padelteam van Nederland op het strijdtoneel te verschijnen, draagt elke kernspeler tijdens de speeldagen de competitiekleding van Play Padel Club. Het kledingpakket bestaat uit een shirt, vest en short/rok. Dit tenue blijft ook na de competitie in het bezit van de padelspeler. Als reservespeler is het niet verplicht om in het bezit te zijn van het tenue.

“Om deze ervaring aan te kunnen bieden wordt er een bijdrage gevraagd van de spelers. Voor de gehele competitie, kledingpakket en de training/toernooi dag is dit een bedrag van €125,00 per persoon, reserveleden betalen slechts €20,00 per persoon. Dit pakket vertegenwoordigd een waarde van €700,00 aan baanhuur, kleding en inschrijfgeld bij de KNLTB.”

“Helaas leven we nog altijd in een onzekere tijd. Mocht de KNLTB triple double competitie voorjaar 2021 vanwege corona maatregelen niet doorgaan krijgt iedere speler/speelster zijn/haar geld terug met uitzondering van het KNLTB inschrijfgeld ter waarde van €20. De inschrijving van de KNLTB blijft geldig voor heel 2021 en kan gebruikt worden ter inschrijving voor andere toernooien.”

Aanmelden met een team via competitie@playpadel.club. Meer informatie is te vinden op www.playpadel.club/informatie/triple-double-competitie-2021.