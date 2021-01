Waakklok luidt avondklok in

Utrecht - Al sinds mensenheugenis luidt de Waakklok van de Buurtoren om 7.55 uur en om 21.55 uur. Dat is om aan te kondigen dat de stadspoorten weldra gaan sluiten. Ook al zijn er geen stadspoorten meer, toch luidt nog altijd de Waakklok. In overleg tussen de gemeente en het Utrechts Klokkenluiders Gilde is besloten om de luidtijd van de Waakklok tijdelijk te vervroegen van 21.55 uur naar 20.55 uur om zo de avondklok aan te kondigen. De eerste keer was afgelopen maandag.