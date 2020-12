Onderzoek naar beleving vuurwerkvrije jaarwisseling

Utrecht - Eerdere voorstellen van GroenLinks en Partij voor de Dieren voor een vuurwerkverbod met oud en nieuw haalden het steeds niet in de raad, vooral omdat men D66 niet meekreeg.

Door Paul Hustinx

Enkele weken geleden liep het nog zo. Veel partijen wilden eerst de evaluatie van de komende door het kabinet grotendeels vuurwerkvrij verklaarde jaarwisseling afwachten alvorens hier verder over te beslissen. Daar wilden GroenLinks en PvdDieren graag bij aanknopen en daarom stelden zij nu in een ‘actuele motie’ voor gedurende de komende jaarwisseling een ‘neutraal en feitelijk’ onderzoek’ uit te voeren naar de beleving van een nieuwjaarsnacht zonder vuurwerk, en hiervoor niet alleen gewone bewoners te consulteren, telefonisch dan wel digitaal, maar ook zorgorganisaties en hun medewerkers, huisartsen, politiemensen en andere handhavers alsmede vuurwerkverkopers.

Burgemeester Dijksma nam de motie graag over, maar was huiverig er meteen extra geld voor uit te trekken. Student&Starter wilde in zo’n onderzoek ook graag meenemen welke alternatieven mensen zelf zien voor vuurwerk en wat ze vinden van een centrale vuurwerkshow. De burgemeester wilde dit best doen, maar waarschuwde wel voor een te breed onderzoek.