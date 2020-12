Stemmen centraal tellen in Jaarbeurs

Utrecht - Hoewel verschillende partijen op allerlei punten nog hun vragen en bedenkingen hadden, ging de raad unaniem akkoord om bij de komende Kamerverkiezingen te gaan werken met Centrale Stemopneming (CSO). Dit betekent dat alle stemmen uit de hele stad op de dag na de verkiezingen worden geteld op kandidaatniveau in een grote hal van de Jaarbeurs. Onderdeel van het voorstel is ook dat er op maandag en dinsdag 15 en 16 maart vervroegd stemmen mogelijk is en er ook per post kan worden gestemd. Op 17 maart zelf worden de stemmen alleen op lijstniveau geteld in de stembureaus.

Door Paul Hustinx

Formeel gaat het om een experiment van het Ministerie met centraal tellen van de stemmen dat duurder uitvalt dan de tot nu toe gebruikte werkwijze. Dat CSO op zich hoefde van veel partijen eigenlijk niet zo nodig, ook omdat het duurder is. Vooral D66 was hierin kritisch en vond dat het Ministerie moest worden overgebracht dat het ‘zo niet kan’. GroenLinks sprak om inhoudelijke redenen nog van ‘een lastig voorstel’. Maar verschillende partijen merkten ook op dat het voorstel eigenlijk niet zozeer een CSO-experiment is als wel gewoon een procedure voor veilig stemmen in coronatijd. Het heeft gewoon een verkeerde titel, zei de VVD.

De reactie van burgemeester Sharon Dijksma lag ook in deze lijn. Want na de vele mitsen en maren uit de raad wist zij op de eerste vroege ochtend na haar installatie de vorige avond de raad in een glashelder tot in de puntjes voorbereid betoog uit te leggen waarom dit juist nu de beste oplossing is. “Als je nog niet eerder had nagedacht over CSO, zou de coronaproblematiek van nu ons waarschijnlijk tot eenzelfde soort voorstel leiden”, zei ze. De samenloop van omstandigheden vraagt om zo’n maatregel. Er is sowieso behoefte aan 1,5 meter afstand bij het tellen, en daarbij komt dat er vele extra relatief kleine stembureaus worden ingericht voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld in verpleeghuizen. Daar kan lang niet altijd met voldoende afstand op kandidaatniveau worden geteld. De Jaarbeurs heeft die ruimte wel, ook voor de aanwezigheid van onafhankelijke toezichthouders, en een frisse ploeg op de volgende dag zal de nauwkeurigheid ten goede komen, aldus Dijksma. Zo overtuigde de burgemeester de raad, althans als het gaat om de komende verkiezingen, en ging de raad voltallig akkoord.

Wat de kosten betreft was Dijksma bereid de zorgen hierover aan het Rijk over te brengen. Een motie van VVD en Student&Starter om alternatieve financieringsvormen voor verkiezingen te onderzoeken, zoals het instellen van een verkiezingsfonds, nam zij zonder meer over.