Aanleg snelfietsroute Woerden-Utrecht van start

Utrecht - De snelfietsroute Woerden - Utrecht is weer een stap dichter bij de uitvoering. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst hebben de provincie Utrecht en de gemeenten Woerden en Utrecht een akkoord bereikt over het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken. Na het doorlopen van de benodigde procedures kan de aanleg van deze 19 kilometer lange snelfietsroute in 2022 van start gaan. Naar verwachting kan de snelfietsroute Woerden - Utrecht eind 2023 geopend worden.

In april 2019 hebben wethouders van de gemeenten Woerden en Utrecht en de gedeputeerde van de provincie Utrecht al de intentie uitgesproken om de snelfietsroute (SFR) Woerden-Utrecht te willen realiseren. Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is, kunnen de benodigde vergunningsprocedures doorlopen worden en kan het aanbestedingstraject van start gaan. De totale kosten komen op 4,7 miljoen, waarvan 3,3 miljoen voor rekening van de provincie komt. De komende drie jaar worden op verschillende momenten verschillende trajectdelen van de route aangelegd.

Arne Schaddelee, gedeputeerde Mobiliteit: “Als schooljongen heb ik de route tussen Harmelen en Woerden, en later van Harmelen naar Utrecht talloze keren gefietst. Het is al prachtig. Dankzij de inzet van provincie en gemeenten wordt het straks ook nog veiliger en comfortabeler”.