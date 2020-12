Wonderwoods: Zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Utrecht - In navolging van Rotsoord en Het Hof van Cartesius wordt nu ook Wonderwoods een Zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Zo ontstaat er steeds meer natuur in de omringende steden en dorpen rondom het Nationaal Park.

Wonderwoods is meer dan enkel een gebouw. Het bestaat uit twee bijzondere groene torens waarvan de bouw onlangs is gestart. Een verticaal bos in het Stationsgebied. “We zijn blij met deze nieuwe iconen in ons stationsgebied”, aldus wethouder Eelco Eerenberg, “en dat stad, regio en groen hier op zo’n mooie manier samenkomen”.

De vegetatie op het gebouw is geïnspireerd op die van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. “Het is straks een stukje Nationaal Park, midden in de stad.” In totaal komen er (meer dan) 360 bomen en 9.700 struiken en planten in en op het gebouw. De bomen en planten zuiveren de lucht, regelen de temperatuur en voorzien in een leefgebied en voedsel voor verschillende diersoorten. Daarmee draagt Wonderwoods bij aan het herstel van de biodiversiteit en het verbinden van het groen in de stad met haar omgeving.

“Groen om je heen wordt steeds belangrijker. Om op adem te komen, om vrolijk van te worden en om in te bewegen. Er is steeds meer behoefte aan groen, dichtbij huis en verder weg. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ziet graag meer natuur in de haar omringende steden en dorpen. Net zolang tot er één groot park ontstaat. Wonderwoods laat zien hoe je met verstedelijking ook natuur kan laten groeien en groen kan verbinden met het robuuste groen nabij de stad: Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Zo groeien we samen verder tot een heel groot park.”