Documentaire De Clown van Utereg over Herman Berkien

Utrecht - Zowel de regionale zender RTV Utrecht als de stadszender UStad zenden de documentaire Herman Berkien, De Clown van Utereg uit. In de documentaire verdiepen filmmakers Floris Meinardi en Bart Grimbergen zich in het leven van de in 2005 overleden Utrechtse cabaretier Herman Berkien. UStad zendt de hele documentaire uit op nieuwjaarsdag en RTV Utrecht zendt de film in vier wekelijkse delen uit, te beginnen op zondag 27 december.



Berkien voegde het lied Als ik boven op de Dom sta van Rijk de Gooijer samen met het door hem geschreven Utereg me stadsie en zorgde ervoor dat dit lied hét volkslied van Utrecht werd. Een lied dat nog steeds voor elke wedstrijd van FC Utrecht te horen is. Wie is deze man die woorden als ‘agtelijke gladiool’ toevoegde aan de Nederlandse taal en een standbeeld in het centrum van Utrecht kreeg? Om antwoord te krijgen op deze vraag gaan de makers op bezoek bij zijn weduwe, vrienden en vriendinnen en verschillende oud-collega’s als Tineke Schouten, Han Peekel, Joris Linssen en vele anderen. Zij vertellen over zijn ambities, zijn grote gevoel voor humor, zijn taalgevoel, zijn succes, maar ook over zijn onzekerheid en angsten. Ook komt ‘het Utrechtse gevoel’ aan de orde en wat is eigenlijk Utrechtse humor? We zien veel unieke archiefbeelden van optredens van Herman Berkien zowel op televisie als in het theater. Langzaam worden de contouren van de mens achter de clown zichtbaar. De film is een eerbetoon aan een Utrechtse artiest die door velen op een voetstuk is geplaatst, maar worstelde met het leven.

Herman Berkien, De Clown van Utereg duurt 75 minuten en is in vier delen te zien vanaf zondag 27 december op RTV Utrecht. De volledige film is overdag op vrijdag 1 januari te zien op UStad. Het programma is ook online terug te kijken via www.rtvutrecht.nl/gemist.