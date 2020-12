Dekkend netwerk van AED's rond Maliebaan

Utrecht - Rond de Maliebaan en Maliesingel, een trekkingsgebied van Ondernemersfonds Utrecht, zijn dit najaar zestien nieuwe AED's geplaatst. Ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat en de gemeente Utrecht hebben de handen ineen geslagen om de buiten AED's op te hangen aan bedrijfsgevels.

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Het is een draagbaar apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme weer kan herstellen. Een AED geeft aan het slachtoffer een schok bij een verstoord hartritme. "Deze schok is van levensbelang, de schok geeft als het ware een reset waardoor het hart soms weer normaal gaat kloppen."

De AED's zijn ook aangesloten op HartslagNU. Als er een noodmelding via 112 binnenkomt, worden hiermee meteen burgerhulpverleners gealarmeerd om een AED te brengen naar het slachtoffer. "Deze AED's hebben iets bijzonders: als ze gebruikt worden, dan kan de leverancier Cardiaid ze via remote-monitoring live in de gaten houden op basis van een gsm-verbinding."

Met cofinanciering van het Ondernemersfonds Utrecht en de gemeente Utrecht is het initiatief van het Fluwelen Handvat gerealiseerd. Het Fluwelen Handvat gaf in de zomer opdracht aan stedelijk geograaf Sterre Hijlkema om het netwerk te realiseren. Vanaf november zijn de zestien AED's 24 uur per dag zonder slot beschikbaar.