‘Raad vergadert te veel’

Utrecht - Vandaag treedt waarnemend burgemeester Den Oudsten na een halfjaar dienst alweer uit zijn functie om plaats te maken voor de vaste nieuwe burgemeester, Sharon Dijksma. Vrijdag stuurde hij een afscheidsbrief naar de raad. Hierin blikte hij terug op een stormachtig halfjaar met de jongerenrellen in de zomer en vele coronamaatregelen daarna en stond hij stil bij de toenemende ondermijnende criminaliteit.

Door Paul Hustinx

Maar aan het eind van de brief wil hij vooral de raad zelf nog wat meegeven. Want deze ‘fijne, warme raad’ die zo goed ‘coöperatief’, ‘op de inhoud’ en ‘met goede omgangsvormen’ debatteert, dreigt ook in haar eigen vergadercultuur verstrikt te raken, aldus de vertrekkend burgemeester.

De uitgebreide besprekingen van al wat geagendeerd staat duiden op ‘grote betrokkenheid bij de stad’, maar ‘tegelijkertijd zie ik dat de bureaucratie naar binnensluipt’, merkt Den Oudsten op, hierbij verwijzend naar 500 schriftelijke vragen en 100 moties bij de afgelopen begrotingsbehandeling. “U vergadert het merendeel van uw tijd en u komt aan het uitzetten van het beleid nauwelijks toe. Ik wens u toe dat u fundamenteel nadenkt over de organisatie van het raadswerk en tijd neemt om meer vanuit de samenleving te opereren”, zo schrijft de burgemeester. Hij voegt er overigens aan toe in andere steden hetzelfde gezien te hebben: ‘het systeem dreigt vast te lopen’.