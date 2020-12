Elke wijk een herinneringsboom

Utrecht - De gemeente heeft weliswaar toegezegd ter gelegenheid van de viering van 900 jaar stadsrechten voor Utrecht in 2022 900 nieuwe bomen te zullen planten, deze bomen hebben nog niet echt een verhaal en veelal zijn het kleine anonieme boompjes, zo vond de VVD met in haar kielzog GroenLinks, PvdDieren en D66.

Door Paul Hustinx

De partijen stelden voor om in 2022 in elk van de 10 wijken een boom van enige omvang met een voor die wijk specifiek verhaal te plaatsen op een markante plek in de wijk. Het idee kreeg afgelopen donderdag unanieme steun in de raad.