Gedifferentieerde afvalheffing

Utrecht - D66 vond een bijna driekwart meerderheid voor haar voorstel om de afvalstoffenheffing zo aan te passen dat er beter gedifferentieerd wordt tussen de verschillende aantallen personen in een huishouden dan in de bestaande situatie waarin alleen één- en meerpersoonshuishoudens worden onderscheiden.

Door Paul Hustinx

Dit valt sterk in het nadeel van alleenstaanden uit, vond de partij. In de aangenomen motie vraagt de partij het college in het derde kwartaal met een voorstel tot aanpassing te komen.