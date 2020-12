‘Volkshuisvesting’ in plaats van ‘woningmarkt’

Utrecht - De gemeente moet voortaan weer gaan spreken over ‘volkshuisvesting’ in plaats van over ‘de woningmarkt’, zo vond een achttal partijen met de PvdA voorop, die hierover met een motie een nog bredere steun verwierven. Alleen VVD en D66 stemden tegen. Een klein woordje verschil, maar een wereld van verschil in benadering als het om woonvraagstukken gaat.

Door Paul Hustinx

Het eerste benadrukt de verantwoordelijkheid van de gemeente om haar inwoners van goede en betaalbare woonruimte te voorzien, het tweede levert bewoners uit aan de grillen van de markt, met vaak kleine en dure woonruimte als resultaat, vinden de partijen. Wonen is een recht en woonruimte een primaire levensbehoefte, stelden ze ook.

Ze zien de verandering in woordgebruik als een eerste stap naar een grotere verandering in het woonbeleid.