Lokale omroep: wel visie, geen geld

Utrecht - Wethouder Klein wil best een visie schrijven hoe de lokale omroep, de stadsgerichte programma’s van RTVUtrecht, verder moet met alleen de basissubsidie die bijna tweederde lager ligt dan de huidige gemeentelijke bijdrage, maar zij wil niet op voorhand al de ingeboekte bezuiniging weer schrappen. Dit vond zij niet de juiste volgorde van handelen, zei ze afgelopen week tegen de raad.

Door Paul Hustinx

Een motie van PvdA en PvdDieren over het laatste haalde overigens geen meerderheid. De vraag om een visie werd wel breed gesteund. De voorgenomen bezuiniging gaat overigens pas per 2024 in en de visie staat gepland voor begin 2022.