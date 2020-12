Bouwen in polder Rijnenburg?

Utrecht - Moet er wel of niet gebouwd gaan worden in de polder Rijnenburg? Hierover is de gemeenteraad al lange tijd verdeeld. Ja, vindt de VVD, want dit is de enige plek waar op korte termijn grootschalig betaalbare woningen kunnen worden opgeleverd. Nee, zegt GroenLinks, want het gebied is voorlopig nodig voor energieopwekking en met bouwen kunnen we in de bestaande stad nog wel even verder.

Door Paul Hustinx

D66 zit daar ergens tussenin. De partij wil er uiteindelijk ook wel woningbouw plegen, maar locaties nabij vervoersknooppunten hebben hierbij meer prioriteit. Om de impasse op dit vlak te doorbreken, bedachten de coalitiepartijen een compromis. Rijnenburg wordt zoals in het collegeakkoord vastgelegd ontwikkeld als energielandschap, maar er worden als voorbereiding op een latere bebouwing ook al enige voorzieningen gerealiseerd op het vlak van sport, recreatie, cultuur en werk. Tegelijkertijd wordt er op basis van verschillende groeiscenario’s een ontwerpstudie gedaan naar de mogelijkheden voor woningbouw in het gebied met tevens ruimte voor bovengenoemde soorten voorzieningen en aandacht voor goede OV-, fiets en voetgangersverbindingen met de rest van de stad.

Ook inpassing van energieopwekking maakt een essentieel onderdeel uit van de studie. Op deze wijze wil men ervoor zorgen op elk moment gereed te zijn voor het starten van woningbouw alhier zonder daar nu al aan te hoeven beginnen. Ook het besef dat woningen, voorzieningen en een energielandschap heel goed samen kunnen gaan, zette aan tot deze oplossing. Het compromisvoorstel kreeg overigens buiten de coalitie geen enkele steun.