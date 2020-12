Handiger plek voor bushaltes Vaartsche Rijn

Utrecht - De bushaltes bij station Vaartsche Rijn hebben een gunstiger plek gekregen. Tot nu toe werden gewoon de oude haltes ‘Vondellaan’ gebruikt, maar die lagen voor de gehaaste reiziger niet optimaal ten opzichte van het station. Ze lagen aan de westkant van de Vaartse Rijn, terwijl een aantal belangrijke opgangen, zoals een lift en de meest logische trap naar het tramperron aan de oostkant van de Vaartse Rijn liggen.

Door Paul Hustinx

Wie vanuit de richting Lunetten, Hoograven of De Uithof met de bus naar dit station wilde, moest met de bus eerst nog de Vaartse Rijn kruisen en vaak ook nog lang wachten voor het stoplicht bij de Jutfaseweg om daarna weer terug te moeten lopen de Vaartse Rijn over naar een plek vóór hetzelfde stoplicht om vandaaruit de perrons te bereiken, onderweg nog vele fietsstromen kruisend en hobbeltjes nemend.

U-OV had dit in haar vervoerplan voor 2020 reeds als knelpunt aangegeven en in de afgelopen tijd heeft de gemeente de situatie kunnen aanpassen. De haltes liggen nu aan de Baden Powellweg aan de oostzijde van de Vaartse Rijn. Volgens de gemeente kan op de nieuwe locatie ook meer plek worden gemaakt voor grotere aantallen bussen en reizigers. Een derde argument voor de verplaatsing is dat de oude haltes ‘te’ gunstig lagen voor leerlingen van het ROC aan de Vondellaan, zodat ze geneigd waren naar het station de bus te nemen, terwijl U-OV ze liever in de ruimere tram wil hebben.