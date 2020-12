Wat betekent mobiliteitsplan voor Lunetten?

Utrecht - Een week geleden presenteerde de gemeente het Mobiliteitsplan 2040, een visie op hoe de mobiliteit er over 20 jaar in de immer groeiende stad uit moet zien. In het plan wordt sterk ingezet op gebruik van fiets en OV. Wat dit laatste betreft voorziet het plan in twee nieuwe tramlijnen, een Merwedelijn van Utrecht Centraal via de Merwedekanaalzone naar Nieuwegein en IJsselstein en een Waterlinielijn vanaf P&R Westraven langs de A12 naar een nieuw dubbelstation Lunetten-Koningsweg met een doorverbinding naar het Science Park en Zeist. Dit dubbelstation moet tevens een intercitystatus krijgen.

Door Paul Hustinx

Wat betekent de komst van zo’n intercitystation en een tramlijn voor het rustieke Lunetten? Het Bewonersoverleg Lunetten heeft de kwestie nog niet besproken. Volgens voorzitter Hein van Kruysdijk is het ook ‘nog volstrekt onduidelijk’ hoe een en ander precies wordt uitgewerkt. Voor de tramlijn heeft hij tracé’s gezien over de Waterlinieweg, om Lunetten heen langs de A27 en door Lunetten. ‘OV is natuurlijk van harte welkom’, zegt hij, maar veel hangt af van hoe dat IC-station ontsloten wordt, alleen vanuit het noorden, of zo dat Lunetten aan twee kanten voor autoverkeer toegankelijk wordt. Dit laatste vindt hij allesbehalve wenselijk: ‘Lunetten kan haar eigen verkeer al nauwelijks aan’.

Hoe dan ook houdt hij er rekening mee dat een IC-station extra verkeer zal aantrekken. Maar voorlopig is nog helemaal niet bekend hoe dat station eruit komt te zien. Hij denkt dan ook dat er nog wel even tijd is om als wijk een standpunt te bepalen. Tot nu toe heeft de gemeente Lunetten ‘niet zo erg betrokken’ bij deze zaak, vindt hij. John Buitink van ‘Laat Lunetten niet stikken’ heeft zich al wat langer in de kwestie verdiept. Hij denkt dat de extra OV-lijnen in elk geval zoveel stedelijk verkeer van de A27 af kunnen halen dat de omstreden verbreding van deze weg niet meer nodig is. De lijnen kunnen wat hem betreft zeker niet ten koste van de parken aan de randen van de wijk worden aangelegd en direct langs de A27 kan het problemen geven met het ondergronds waterwerend folie. Langs de Waterlinieweg zou wel kunnen.

Het is ook de vraag in hoeverre Lunetten zelf van de lijnen gebruik wil maken. Als de lijn door de wijk zou komen te lopen zou dat op termijn een autoluwere wijk kunnen opleveren, denkt Buitink. Voor nu vindt hij het vooral belangrijk dat Lunetten intensief bij de planvorming wordt betrokken en dat het probleem daarbij breed, open en creatief wordt bezien, inclusief vragen over het te gebruiken systeem: wordt het een gewone tram, een monorail of een trein van gekoppelde gondeltjes? En moet hij door of langs Lunetten?