Pieterskerkconcerten wel of niet gered?

Utrecht - Zijn de Pieterskerkconcerten nu wel of niet gered na de behandeling van de programmabegroting door de gemeenteraad afgelopen week? Eerder vroegen drie partijen, VVD, CDA en ChristenUnie aandacht voor deze reeks van koorconcerten op vrijdagavond die bij de verdeling van de cultuursubsidies voor de komende vier jaar ondanks een positief advies buiten de boot was gevallen.

Door Paul Hustinx

De organisatie had met een puntenverdeling een net iets te lage positie op de ranglijst van beoordeling gekregen, waardoor haar aanvraag pas aan de beurt kwam net nadat de het laatst beschikbare geld was vergeven. De motie om het gevraagde bescheiden bedrag van 8.750 euro per jaar alsnog toe te kennen door een beroep te doen op een flexibel budget voor cultuur kreeg de steun van de gehele oppositie. Met de ChristenUnie als agenderende fractie een meerderheid dus. Echter, deze coalitiefractie tekende uiteindelijk toch niet voor de motie, noch als indiener noch als voorstemmer. Als motivatie voor haar stemgedrag zei de partij vertrouwen te hebben in de toezegging van de wethouder dat er voor de concerten een alternatief gevonden kan worden in de vorm van projectsubsidies.

Daarmee is het probleem ook opgelost, zou je denken, ware het niet dat de Stichting Pietskerkconcerten vaststelt dat ze helemaal niet aan de criteria voor projectsubsidies voldoet. Die geldt slechts voor twee jaar en is uitsluitend bedoeld voor organisaties die nog maar twee jaar operationeel zijn, terwijl de Pieterkerkconcerten al 30 jaar bestaan en men structurele subsidie zoekt, zegt voorzitter Ewald den Blaauwen. Tenzij de regels veranderen of de wethouder toch een flexibel potje wil aanspreken, aldus de Stichting. Men wil hoe dan ook doorgaan met de concertserie en heeft ook al plannen voor verbreding van het programma met niet-Westerse koormuziek, waarbij wel steeds de kwaliteit van de klassieke traditie voorop staat.

Ook wordt gedacht aan duoconcerten van bijvoorbeeld een jeugd- en een ouderenkoor of gospelmuziek. Ook zijn er plannen voor workshops, waarbij mensen onder leiding van een professionele dirigent stukken instuderen.

Met een diverser programma hoopt men ook jongere doelgroepen meer te interesseren voor de concerten. “Mocht de gemeente ons op geen enkele manier ter wille kunnen zijn, dan zullen we ons op andere inkomsterbronnen moeten beraden”, zegt Den Blaauwen.