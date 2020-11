Bijeenkomst Financien rondom pensioen

Utrecht - U Centraal houdt in opdracht van de gemeente Utrecht diverse gratis bijeenkomsten rondom financiën voor inwoners van Utrecht. Op woensdag 2 december vindt van 9.30 tot 12.30 uur een gratis online videobijeenkomst plaats: ‘Financiën rondom pensioen’.

“Gaat u de komende 10 jaar met pensioen of gaat u AOW ontvangen? Dan begint er een nieuwe fase in uw leven, waarbij er vaak veel dingen veranderen. Ook op financieel gebied. Wat betekent het pensioen voor uw inkomsten en uitgaven? Hoeveel geld heeft u straks te besteden en wat denkt u nodig te hebben? Het is handig om u hier op voor te bereiden. In de bijeenkomst ‘Financiën rondom pensioen’ helpen wij u hier graag bij. In deze eenmalige bijeenkomst krijgt u informatie over welke regelingen en toeslagen er zijn. Hoe u geld kunt besparen en hoe u een overzicht maakt van uw inkomsten en uitgaven.”

Daarnaast geeft een deskundige op het gebied van pensioen uitleg en tips over pensioen uitstellen, naar voren halen, hoog-laag pensioen en dergelijke. Er is volop ruimte om vragen te stellen. Zie voor meer data www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen.

Deelname is gratis. “Door naar www.u-centraal.nl/pensioen te gaan komt u op het aanmeldformulier voor de bijeenkomst. Een week van tevoren krijgt u een definitieve bevestiging met een duidelijke uitleg hoe u zich bij deze videobijeenkomst kunt aansluiten. Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, belt u dan met 06-23335893 of mail naar levensgebeurtenissen@U-Centraal.nl. Wij geven ook online videobijeenkomsten rondom veranderingen in levenssituaties zoals ontslag, echtscheiding, pensioen, arbeidsongeschiktheid, ziek zijn bij de werkgever, 18 jaar worden en minder inkomen door corona.”