Klimaatcircus op Black Friday

Utrecht - Op Black Friday, 27 november, houdt Extinction Rebellion (XR) een echt circus in Utrecht. “Tussen 15.30 en 17.00 uur, onder het bollendak bij Centraal Station, zijn er leuke acts zoals clowns, acrobaten en poëzie. Ook kan je informatie krijgen over hoe jezelf minder kunt consumeren en waarom dat beter is voor de klimaat. Natuurlijk worden tijdens deze actie de corona-richtlijnen gevolgd.”

“Op Black Friday verleiden (web)winkels ons met hoge kortingen om goedkope spullen en kleding, die we helemaal niet nodig hebben, toch te kopen. Een internationale dag van overconsumptie. De prijs van die goedkope spullen wordt ergens anders betaald. In laagontwikkelde landen werken mensen zich letterlijk uit de naad voor een hongerloon. In China wordt een groot deel van alle katoen voor kleding verwerkt in concentratiekampen. Daar worden de Oeigoeren, een minderheid, als slaaf aan het werk gezet”, stelt Extinction Rebellion.

“Koop tweedehands kleren of ruil kleding met vrienden of vriendinnen. Repareer, vermaak of hergebruik je kleren. Verdiep je in duurzame kledingmerken en stop met het kopen van spullen die niet nodig zijn om overconsumptie tegen te gaan. In het circus kan je daar mooie voorbeelden van zien. Kom, laat je vermaken en inspireren.”