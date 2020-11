Wie wordt winnaar Boellaardprijs?

Utrecht - Wie wordt de winnaar van de Boellaardprijs 2020? Jan Banning of Paul Klemann? Op 26 november maakt het Boellaardfonds in de Theaterzaal van Bibliotheek Neude in Utrechtde winnaar bekend van de Boellaardprijs 2020.

De jury nomineerde twee beeldend kunstenaars: fotograaf Jan Banning en schilder en tekenaar Paul Klemann. De jury 2020 bestaat uit Marcel Gieling (kunsthandelaar, kunstjournalist; (voorzitter), Erik Mattijssen (beeldend kunstenaar, docent aan de Rietveld Academie) en Anne van der Zwaag (curator, publicisten directeur van Object Rotterdam).

Paul Klemann brak destijds door met zijn ‘Droomtekeningen’, tekeningen met de ongecensureerde werelden die dromen kenmerken. Soms ogenschijnlijk vrolijke voorstellingen maar daarover zegt Paul Klemann “mijn tekeningen zijn geen feest en als het een feest voorstelt is het geen feest!”.

Uit de fotografie van Jan Banning spreekt een groot engagement en veel van wat hij doet, vindt zijn oorsprong in persoonlijke dingen. Maar, zoals hij zelf zegt ‘’ik probeer hetniet klein te houden. Want ik besef dat wij onderdeel zijn van een grote maatschappelijke structuur”. Jan Banning stelt vaak onrecht aan de kaak en heeft daarbij een universele invalshoek.

De Boellaardprijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een tentoonstelling in de Bibliotheek Neude. In de tentoonstelling speelt de ontmoeting, c.q. de overdracht van ervaring, met jongere kunstenaars een rol. De prijs staat in een lange traditie en wordt sinds 2013 tweejaarlijks uitgekeerd. De Boellaardprijs geldt als een oeuvreprijs, een erkenning voor een in Utrecht (stad of provincie) woonachtige of werkende kunstenaar van 50 jaar of ouder.

In de beoordeling van de prijs wordt, naast het volwassen en originele vakmanschap van de kunstenaar, ook rekening gehouden met diens voorbeeldfunctie voor een jongere generatie kunstenaars.

Het Boellaardfonds kiest voor een meerjarige samenwerking met de Bibliotheek Utrecht. Naast de tweejaarlijkse uitreiking van de prijs in de bibliotheek zal de winnaar er voorjaar 2021 ook een tentoonstelling krijgen. Deze samenwerking past in de brede culturele functie van de Bibliotheek Utrecht.

“Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Ze stimuleren ons anders te kijken en anders te denken, om zo nieuwe betekenissen te ontdekken. Het Boellaardfonds vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan kunst en cultuur. Het fonds richt zich op professioneel beeldend kunstenaars, culturele instellingen en – initiatieven, in de stad en de provincie Utrecht. De uitreiking van de Boellaardprijs en de later te organiseren tentoonstelling in de Bibliotheek Neude passen uitstekend bij de doelstellingen.”