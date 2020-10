Winkel van Claudia Sträter in Utrecht blijft open

Utrecht - De winkel van Claudia Sträter in de binnenstad van Utrecht (Oudegracht 135) blijft open. Van Uffelen nam in september de merken van Claudia Sträter en Expresso over met de bedoeling zo veel mogelijk winkels van deze merken open te houden. Voor onder meer de Claudia Sträter-winkel in Utrecht is dat gelukt.

Voor de klanten van Claudia Sträter en Expresso verandert er niets. De winkels die openblijven, gaan gewoon onder de eigen naam verder en inmiddels is al veel van de najaarscollectie 2020 geleverd. De vaste klanten van Claudia Sträter en Expresso worden op korte termijn schriftelijk geïnformeerd in verband met het overdragen van de klantgegevens en de gespaarde kortingspunten. Vanwege de privacywetgeving (AVG) moeten klanten namelijk zelf actie ondernemen, als zij in het memberprogramma van hun favoriete Claudia Sträter- en/of Expresso-winkel willen blijven.

In elk geval neemt Van Uffelen de waarde van de bij Claudia Sträter en Expresso gespaarde kortingen over, zodat de klant gebruik kan blijven maken van de reeds gespaarde punten. “We nemen de waarde van de kortingen voor onze rekening”, zegt Pieter Cox van de Van Uffelen Groep, “en zien de klanten graag weer terug in onze winkels.” Vanaf half november is het ook weer mogelijk online te bestellen.