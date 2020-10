Mitros levert 222 sociale huurwoningen op in Leidsche Rijn

Utrecht - Mitros heeft de bouw van 222 sociale huurwoningen in Leidsche Rijn afgerond. Met de oplevering van ‘De Europeaan’ en ‘De Muzikant’ voegt de woningcorporatie in totaal 222 twee- en driekamerappartementen toe. Beide complexen hebben een sociaal karakter en worden verhuurd onder de eerste aftoppingsgrens. Op woensdag 28 oktober krijgen de eerste bewoners de sleutels. Wethouder Maarten van Ooijen knipt op symbolische wijze het lintje door.

De Europeaan en De Muzikant bestaan uit respectievelijk 101 en 121 twee- en drie kamerappartementen gevestigd in Leidsche Rijn Centrum en Terwijde. Beide complexen zijn gasloos, goed geïsoleerd en hebben zonnepanelen op het dak. De opbrengst van de zonnepanelen komt direct bij de huurders terecht. Op een afgesloten binnenterrein zijn er parkeerplekken voor auto’s en fietsen. Vastgoedontwikkelaar Marjolein Tours: “We zijn enorm trots om wonen op deze toplocaties voor de laagste inkomens mogelijk te maken.”

In beide nieuwbouwcomplexen komt een gemengd woonproject, MIXIT (De Europeaan) en LIVIN (De Muzikant)genoemd. Het woonconcept houdt in dat huurders van Mitros geïnformeerd én gemotiveerd zijn om samen een actieve woongemeenschap te vormen. Een deel van de huurders zijn ex-daklozen uit de maatschappelijke opvang. Zij zijn eraan toe om zelfstandig te gaan wonen. Zij krijgen daarbij begeleiding van De Tussenvoorziening.

“Gemengd wonen is bijzonder omdat huurders heel bewust kiezen voor het wonen met ex-daklozen en gezamenlijk een woongemeenschap willen vormen. Onderzoek wijst uit dat de kans op terugval in dakloosheid sterk verminderd wanneer mensen gaan wonen in een gemengd woonproject, waar iedereen een goede buur is. Mitros heeft in samenwerking met de gemeente Utrecht en de Tussenvoorziening hier tweeprachtige complexen met een sociaal hart gerealiseerd”, vertelt Anemoon van Dijk, Manager Bijzondere woonconcepten.

Eind 2018 begonnen BAM Wonen en zusterbedrijf Pennings met de bouw van De Europeaan in Leidsche Rijn Centrum. Het gebouw heeft vijf en zes woonlagen met twee- en driekamerappartementen en enkele maisonnettes. Door de imposante gevels met hoge plint en grote raampartijen sluit het complex naadloos aan op het winkelgebied. Begin 2019 begon Heijmans aan de bouw van De Muzikant met 121 woningen in Leidsche Rijn Terwijde. De woningen zijn all-electric en voldoen aan alle BENG-eisen. Een groen dek verbindt de tweegebouwdelen aan elkaar.