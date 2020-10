Regeling winterterrassen uitgewerkt

Utrecht - Hoewel nu de hele horeca dicht is, wordt voor betere tijden de mogelijkheid voor horecaondernemers om tijdelijk grotere of extra terrassen in te richten verlengd tot 1 april 2021. Dit wel deels onder nieuwe voorwaarden. Zo moeten alle eiland- en satellietterrassen vanaf 21.00 uur sluiten en om 22.00 uur opgeruimd zijn. Op dit type terrassen zijn enkel duurzame verwarmingsmethoden toegestaan, zoals elektrische dekens, verwarmde zitplekken of tafels, of infraroodverwarming met elektrische panelen.

Door Paul Hustinx

Waar overlast wordt ervaren moeten ondernemers met omwonenden in gesprek om tot een oplossing te komen en blijft de mogelijkheid van intrekking van de vergunning bestaan indien dit niet lukt. Het besluit tot verlenging is gebaseerd op eigen gemeentelijke afwegingen alsmede draagvlakonderzoek middels een enquête en een digitale bijeenkomst met binnenstadsbewoners, ondernemers en belangenorganisaties als SOLGU en VIDIUS.

De eigen afwegingen betreffen het willen steunen van de door lockdowns getroffen horecasector en indirect ook de winkeliers en culturele instellingen doordat binnenstadsbezoek met terrassen aantrekkelijker wordt. Ook het gezondheidsargument dat buiten minder besmettingen plaatsvinden en afstand houden daar gemakkelijker is, telt mee.

De via enkele media uitgezette enquête met een niet-representatieve onderzoeksgroep leverde wel een tamelijk eenduidig beeld op. Rond de 80 procent is het eens met de verlenging, onder bezoekers is dit 85 procent, onder ondernemers 78 procent. Kritische geluiden aangaande geluidsoverlast of bezwaren tegen terrasverwarming waren er ook, maar werden door slechts zo’n 10 tot 15 procent geuit. De digitale consultatie leverde een gelijksoortig beeld op: op hoofdlijnen draagvlak, maar met enkele kritische kanttekeningen. Vandaar de gemeentelijke conclusie de verlenging door te kunnen zetten, maar wel met een borging dat ook bewoners gehoord moeten worden.