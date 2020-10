Huren Merwedezone te hoog

Utrecht - De huren van appartementen in het nieuwbouwproject Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone voldoen niet aan de met de gemeente vooraf gemaakte afspraken. De gemeente zegt ‘onaangenaam verrast’ te zijn door de mededeling van ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) zich niet gebonden te voelen aan de afgesproken huurprijzen voor twee woonblokken.

Door Paul Hustinx

Daarom heeft KWP de afspraken ook niet gecommuniceerd met de later gecontracteerde belegger die zich nu evenmin gebonden voelt aan de prijsafspraken en vrij de huren wil kunnen bepalen. De gemeente zegt zeer aan de afgesproken huren te hechten, gezien de grote behoefte aan betaalbare woningen in de stad. Ook vanuit de raad is meerdere malen aangedrongen op betaalbare huren bij nieuwbouwprojecten in de stationsomgeving en de Merwedezone.

Inmiddels zijn de huurprijzen voor de eerste in 2021 op te leveren woningen van Wilhelminawerf bekendgemaakt en ze blijken 15 procent hoger te liggen dan afgesproken, fors meer dan uitsluitend een indexering door het tijdsverloop sinds het moment van de afspraken, 2016. De gemeente had het niet kunnen zien aankomen, zegt men, omdat het gebruikelijk is dat de prijzen pas bij ophanden zijnde oplevering worden bekendgemaakt.

Men beraadt zich nu op stappen richting KWP, in eerste instantie middels nadere gesprekken, maar deze hadden tussentijds ook al plaatsgevonden, echter zonder ‘nieuwe inzichten’ bij de ontwikkelaar, in de woorden van de gemeente. Het draait nu volgens de gemeente puur om de prijzen. Qua intrinsieke waarde lijken de woningen niet duurder te zijn uitgevallen.

De oppervlakten voldoen in elk geval aan de afspraken, en er is niet bekend dat er meer speelt, aldus gemeentewoordvoerder Matthijs Keuning.