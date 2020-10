Avonden rustig na 22.00 uur

Utrecht - De horeca was al gesloten na 22.00 uur, sinds woensdag zijn ook de parken dat en sinds donderdag sloten ook de avondsupermarkten na overleg met de gemeente op uitgaansavonden hun deuren.

Door Paul Hustinx

Hoe is het verlopen? Het is een redelijk rustig beeld, zegt Jochem Hoogenboom, woordvoerder van de burgermeester, de horeca houdt zich aan de gaat sluitingstijden, en er is geen alcoholverkoop meer na 22.00 uur.

Ook in de parken zijn geen enorme hoeveelheden mensen gewaarschuwd. ‘Wat we zien is dat mensen goed gebruik maken van de terrassen tot 2200 en daarna ook rustig naar huis gaan’, aldus Hoogenboom. Wel waren er twee gevallen van nababbelen in groepen buiten een café, wat ook niet is toegestaan. Ook hebben zich afgaand op politiemeldingen op het gebied van feestende mensen thuis geen grote excessen plaatsgevonden.