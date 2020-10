Interactief event: BroeseBruistBoekenLive

Utrecht - De tweede editie van BroeseBruistBoekenLive vindt plaats op dinsdag 20 oktober om 19.30 uur, een nieuw interactief boekenevent met een zeer afwisselend programma met auteurs.

Lezers kunnen zich aanmelden via de website https://boekenlive.nl waarna zij een YouTube-link krijgen om live deel te nemen aan het event. Het initiatief voor BroeseBruistBoekenLive komt van Broese en de uitgeverijen van VBK, waaronder Ambo|Anthos, Atlas Contact, De Fontein, KokBoekencentrum, Kosmos en Luitingh-Sijthoff. De presentatie is in handen van radio- en televisiemaker Frénk van der Linden. De eerste BroeseBruistBoekenLive werd gehouden op 7 juli. Op 20 oktober, 18 november en 15 december vinden de volgende edities plaats.

Met BroeseBruistBoekenLive willen de initiatiefnemers boekhandelsklanten de mogelijkheid geven digitaal boekevenementen te volgen. Door de coronacrisis hebben veel boekhandels in de grote steden te maken met stevige omzetverliezen. Ook voor de komende cadeauperiode verwachten boekhandels door de geldende beperkingen minder klanten in de winkel toe te kunnen laten dan andere jaren. Met BroeseBruistBoekenLive wordt geprobeerd de klant te verleiden meer online aankopen te doen in de fysieke boekhandel. Met een boekenevent wordt de relatie tussen boekhandel en klant verstevigd, hebben schrijvers een nieuw platform binnen bereik en kunnen zij zelfs een breder publiek bereiken.

Voor de eerstvolgende BroesebruistBoekenLive zijn Nelleke Noordervliet, Tommie Niessen (Tommie in de zorg), Govert Schilling, Tjarko van der Pol, Levina van Winden en Wieteke van Zeil aanwezig. Dan Brown spreekt vanuit zijn huisadres virtueel de bezoekers toe. Vanaf 15 oktober kunnen lezers het boek De val van Thomas G. van Nelleke Noordervliet bij Broese bestellen om op 20 oktober mee te discussiëren over deze intrigerende roman. Het event is interactief. Lezers kunnen direct reageren via de chat en vragen stellen aan de moderator.

De initiatiefnemers hebben besloten de formule BroesebruistBoekenLive dit jaar verder uit te rollen tot een maandelijkse digitale bijeenkomst. Verder is het de bedoeling om meer uitgeverijen erbij te betrekken en het idee verder uit breiden naar andere Nederlandse boekhandels.