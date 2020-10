Eet en kijk live mee tijdens Het Grote Utrecht Stadsdiner

Utrecht - Op zaterdag 17 oktober, Wereldarmoededag, brengt UStad een Live talkshow vanaf 18.00 uur vanuit de bibliotheek de Neude; Het Grote Utrecht Stadsdiner. Het programma over armoede met het thema: Deel je maaltijd, deel je verhaal wordt gepresenteerd door Ronald Giphart en Gabriel Erlach. Onder het genot van een gezamenlijke maaltijd gaan zij in gesprek met diverse gasten zoals Marry Mos van de armoedecoalitie, volkszanger Herman van Tongerloo en diverse ervaringsdeskundigen.



“Bereid zijn om te delen zit in het DNA van Utrecht. Als Romeinse soldaat scheurde Sint Maarten zijn mantel doormidden voor een bedelaar op straat. Het rood/wit van de gedeelde mantel is nog steeds terug te vinden in het wapen van de stad. Speciaal voor Het Grote Utrecht Stadsdiner heeft chef-kok Jasper Kaan een heerlijke maaltijdsoep samengesteld om zelf thuis te maken. Het soeppakket voor 4 personen kan besteld worden op stadsdinerutrecht.nl. De opbrengst gaat naar de voedselbanken in Utrecht. Zo kan iedereen samen een maaltijd delen. Live via de televisiezender van de stad Utrecht UStad, maar ook online via de livestream op rtvutrecht.nl.”



In de televisie-uitzending die om 18.00 uur begint, kijken we mee op een aantal van de vijfentwintig locaties waar samen gegeten wordt zoals AZC Utrecht, DUMS, Hart van Hoograven en Buurthuis Sterrenzicht. Het programma is mede mogelijk gemaakt door Stichting Dialoog, Armoedecoalitie Utrecht, Sharing Arts Society, Bibliotheek Utrecht en de gemeente Utrecht.