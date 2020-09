Studentenplan tegen corona

Utrecht - Samen met acht koepelorganisaties van studentenverenigingen heeft de algemene Utrechtse studentenbelangenorganisatie VIDIUS een plan opgesteld om corona onder studenten in te dammen. Burgemeester Den Oudsten en wethouder Klein hadden hen hierom gevraagd.

Door Paul Hustinx

Wat stellen de studenten voor? Allereerst willen zij via communicatie de ernst van de zaak onder de aandacht brengen. Dit kan door studenten die corona hebben gehad via sociale media hun ervaringen te laten delen. Ook zouden prominente personen, zoals bekende oud-leden van studentenverenigingen, als voorbeeldfiguur kunnen worden ingezet. En er zijn posters gedrukt voor studentenhuizen met instructies over hoe te handelen als een huisgenoot corona heeft.

Ook moeten ambiguïteiten in de noodverordening, bijvoorbeeld rondom sport- en jaarclubs, van een eenduidige interpretatie worden voorzien, vinden de studenten. Een constructieve benadering vinden ze essentieel, want het wegzetten van de student als de grote boeman levert alleen maar onbegrip op. De studenten hechten vooral aan alternatieven om elkaar toch te kunnen ontmoeten op plekken waar gemakkelijker dan in de huizen afstand kan worden gehouden. Er zouden bijvoorbeeld vergader- en studieplekken kunnen worden gecreëerd op diverse locaties. Voor die studieplekken denkt men aan de Jaarbeurs, die grotendeels toch leeg staat. En daar zien de planopstellers meer mogelijkheden, want zonder meer het opvallendste onderdeel uit het plan betreft het voorstel om met de vele parkontmoetingen van afgelopen zomer in gedachten in de Jaarbeurshallen ook meteen een heus park na te bootsen, compleet met gras, bomen en zitcirkels. Volgens Dwight van Schoorl, als VIDIUS-secretaris betrokken bij het plan, ‘zal dit zeker aftrek gaan vinden bij studenten’. De Jaarbeurs wil het plan in elk geval serieus bekijken.