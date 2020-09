GGD luidt noodklok

Utrecht - Het gaat niet de goede kant op met de besmettingen in de stad en regio. Dat zei directeur Nicolette Rigter van de GGD Utrecht afgelopen week op een raadsinformatiebijeenkomst. Het besmettingspercentage gaat ‘rap’ richting de 7, ‘dat is echt buitengewoon slecht nieuws, partners in de acute zorg bereiden zich voor op zwaar weer’, zei ze.

Door Paul Hustinx

Daaraan voegde ze toe dat ‘de test- en traceercapaciteit minder goed werkt dan we zouden willen’, waardoor niet iedereen getest kan worden en dus ook lang niet alle besmetten in beeld komen. Het aantal positief getesten gaat bovendien de capaciteit voor bron- en contactonderzoek te boven. Als de GGD de vraag blijvend niet kan bijbenen, lukt het niet het toenemend aantal besmettingen een halt toe te roepen en zijn er aanvullende maatregelen ‘in een andere sfeer’ nodig, aldus Rigter.

Het personeel van de testlocaties kan ook niet onbeperkt worden opgehoogd en ook Defensie beschikt over onvoldoende direct geschikte mensen om bij te kunnen springen. Het grote aantal besmettingen doet het predicaat ‘zorgelijk’ voor de regio bewegen in de richting van ‘ernstig’. Onder jongeren is het percentage coronadragers het grootst. Het verraderlijke is dat de besmettelijkheid het hoogst is twee dagen voordat een persoon klachten ontwikkelt, zei de directeur, waardoor het niet volstaat als alleen mensen met klachten beperkingen in acht nemen.

De meeste besmettingen vinden ‘achter de voordeur’ plaats in de sfeer van ‘persoonlijk gedrag’, waardoor volgens burgemeester Den Oudsten ‘het aantal knoppen om aan te draaien’ op het vlak van regelgeving beperkt is. De gemeenteraad vroeg het college de afgelopen week om de urgentie naar de Utrechters nog eens extra te benadrukken. De ingezette maatregelen vindt men ‘te afwachtend en te langzaam’. Deze week debatteert de raad over de kwestie.