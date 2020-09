Tienjarig jubileum Utrecht Convention Bureau

Congressen spelen een cruciale rol bij internationale kennisoverdracht en geven extra dynamiek aan een levendige kennisstad. Met het acquireren en ondersteunen van internationale wetenschappelijke congressen draagt het UCB samen met het Utrecht Science Park en haar gerenommeerde kennisinstellingen bij aan het imago van een gezonde en groene stad en regio.

“De economische waarde van meerdaagse, internationale congressen is hoog. Dit gaat over uitgaven van reis- en verblijfskosten in stad en regio. De afgelopen jaren is Utrecht een steeds aantrekkelijkere bestemming voor en door congressen geworden. Dat is ook terug te zien in de stijging van de economische waarde van € 5,5 miljoen in 2011 naar bijna € 28 miljoen in 2019.”

Cor Jansen, Directeur Utrecht Marketing: ‘Utrecht heeft met haar levendige binnenstad en groene regio veel te bieden. Congresdeelnemers voelen zich snel thuis door de uitstekende accommodaties en de compactheid en de sfeer van de stad. En laten we niet vergeten: naast de grote economische waarde betekenen congressen ook erg veel voor de internationale reputatie van de stad en regio. Dat is belangrijk voor het aantrekken en behouden van passende bedrijven en talent.

Het UCB geeft deskundig, kosteloos en onafhankelijk advies aan organisatoren van congressen, vergaderingen en andere zakelijke evenementen over de mogelijkheden die Utrecht stad en regio op dit gebied te bieden heeft. Kijk voor meer informatie over het UCB op utrechtconventionbureau.nl.