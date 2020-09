Gratis bijeenkomsten over financiën voor Utrechters

Utrecht - Door het coronavirus is het een onzekere tijd. Veel mensen gaan er financieel op achteruit terwijl men wel de vaste lasten blijft houden. U heeft bijvoorbeeld als zzp-er ineens geen opdrachten meer. Of het bedrijf waar u werkt, verkeert in zwaar weer. Uw inkomen wordt lager maar uw vaste lasten blijven hetzelfde. Gaat u het financieel wel allemaal redden?

“De stedelijke welzijnsorganisatie U Centraal biedt informatie aan over de mogelijkheden om hier mee om te gaan. U kunt een e-learning volgen (op uw eigen tijdstip) of een online bijeenkomst bijwonen. U krijgt antwoord op vragen als: Van welke toeslagen of voorzieningen kan ik gebruik maken? Hoe kan ik een overzicht van mijn inkomsten en uitgaven maken? Waar kan ik op besparen en welke uitgaven kan ik schrappen? Waar kan ik terecht als ik in financiële problemen raak?”

Via www.u-centraal.nl/corona-online kunt u zich aanmelden voor deze gratis online bijeenkomst. U kunt zich inschrijven voor een van de volgende bijeenkomsten die worden gehouden op dinsdagavond 29 september, 13 oktober en 27 oktober van 19.30 tot 21.00 uur.